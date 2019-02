Candreva: “Icardi tiene all’Inter e noi lo aspettiamo. Personalmente cambierei la passata stagione perché…”

Antonio Candreva, esterno dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro il Rapid Vienna: “Domani andiamo ad affrontare una gara importante anche per chi gioca poco. Icardi? Mauro è sempre stato sorridente dopo quell’episodio, sta recuperando da un infortunio e, come già detto, ci teniamo a recuperarlo in fretta. Se n’è parlato molto tra mister e direttori. A lui è dispiaciuto tanto come a noi. E’ un super ragazzo, anzi di più, tiene alla maglia e lo aspetteremo a braccia aperte una volta che avrà recuperato al 100%. Icardi e Lautaro? Sono due attaccanti diversi. Mauro cerca il primo palo e palle tagliate più forti. Lautaro con qualsiasi palla può inventare il gol, lo va a cercare in tutta l’area. Vogliamo andare avanti in questa competizione perché siamo l’Inter. Questo è più importante di tutto. L’unica cosa che cambierei personalmente è la passata stagione perché ho fatto zero gol: avrei voluto segnare di più per dare una mano ai miei compagni in un anno molto importante”.

Foto: Inter Twitter