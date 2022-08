Candreva, esordio amaro con la Salernitana: “Continuiamo a lavorare e a crescere”

Antonio Candreva, arrivato alla Salernitana negli ultimi giorni, ha collezionato l’esordio con la maglia granata nel match di ieri pomeriggio contro la Roma. All’indomani della partita, l’ex Sampdoria ha condiviso uno scatto della gara su Instagram, per poi aggiungere: “Che atmosfera ieri sera. Contento per la mia prima gara in maglia granata, un po’ meno per il risultato. Continuiamo a lavorare e a crescere”.

Foto: Sito Salernitana