Candreva: “Era un cross, ogni tanto un po’ di fortuna serve”

L’Inter di Simone Inzaghi dopo tre sconfitte consecutive in Serie A riparte da un pareggio, i nerazzurri sprecano tanto e nel finale devono arrendersi alla parabola di Candreva. L’ex nerazzurro ha stabilito il punteggio sul risultato di 1-1. Nel post partita il trentaseienne ha ammesso che il suo era un tentativo di cross. La traiettoria partita dalla destra ha punito Onana. Alcune parole rilasciate ai microfoni di Dazn: “La mia rete? Era un cross per i compagni ma ogni tanto un po’ di fortuna serve. Non siamo soddisfatti per il primo tempo fatto oggi, ma nella ripresa abbiamo fatto una grande prova contro una grande squadra. Abbiamo tenuto bene il campo e siamo rimasti in partita fino all’ultimo. L’entusiasmo non deve mai mancare, sono qui per aiutare la Salernitana che deve pensare alla salvezza. Ora facciamo una serena Pasqua e poi penseremo alla trasferta di Torino”.

Foto: Instagram Candreva