Candreva e la promessa alla Salernitana: “Ricambierò la fiducia in campo”

Dopo l’ufficialità e la prima intervista da nuovo calciatore della Salernitana, Antonio Candreva ha condiviso con i propri follower di Instagram la foto che lo ritrae mentre firma il nuovo contratto. Poi ha aggiunto: “Carico ed entusiasta per questa nuova sfida, pronto a ricambiare la fiducia in campo. Ci vediamo domenica all’Arechi”. Arrivato tra le fila granata, l’ex Sampdoria potrà essere immediatamente a disposizione di mister Nicola, impegnato a preparare l’esordio in A contro la Roma.

Foto: Sito Salernitana