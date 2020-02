Candreva: “Contro il Milan Conte ci ha detto di tirare fuori l’orgoglio. Eriksen? Abbiamo preso un grandissimo giocatore”

L’esterno offensivo dell’Inter Antonio Candreva – intervistato da Sky – ha parlato anche del derby vinto contro il Milan nell’ultima giornata di campionato.

“Ci meritiamo di stare dove stiamo per il duro lavoro che stiamo facendo da questa estate. Vogliamo giocarcela in tutte le competizioni fino al termine della stagione. Eriksen? E’ a un livello alto, internazionale. Sa giocare a calcio, lo vede prima e in maniera differente. Si è presentato in queste settimane, ho visto il suo calcio di punizione in diretta e non pensavo finisse in porta perché era distante. Abbiamo preso un grandissimo giocatore. Contro il Milan la svolta c’è stata nella ripresa. All’intervallo il mister ci ha detto che non eravamo stati noi stessi e che dovevamo tirar fuori orgoglio“.

Foto: Daily Express