Candreva: “Conte ha inciso tanto sul mio rendimento, per me è fondamentale anche fuori dal campo”

Antonio Candreva, esterno dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League con il Borussia Dortmund: “In questo stadio nel 2006 l’Italia conquistò la finale Mondiale? Avevo diciotto anni, ero in vacanza con amici, è stata un’emozione unica. La sfida di domani contro il Borussia, però, è un’altra storia. Quanto ha inciso Conte sul mio rendimento? Tanto e si vede, per me è stato fondamentale. Cerchiamo sempre di fare un salto di qualità, sia in campo sia fuori. Ci alleniamo sempre duramente. Se continueremo così e seguiremo il mister, potremo davvero andare lontano”.

Foto: Inter Twitter