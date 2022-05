Candela suona la carica: “E’ una finale e bisogna vincerla per i tifosi della Roma”

A poche ore dalla finale contro il Feyenoord, ha parlato nella Fanzone di Tirana l’ex difensore dello scudetto del 2001 Vincent Candela suonando la carica per la partita: “I giocatori sono importanti, ma quello che ha fatto questa gente tutto l’anno anche nelle ultime partite con lo stadio pieno contro Venezia e Salernitana, solo per questo bisogna vincere. Siamo all’altezza di questa finale. I giocatori sono pronti, abbiamo un allenatore vincente che quando gioca queste partite di solito le vince. Io non sono scaramantico quindi parlo come mi sento e come vedo la partita. È una finale, è una partita speciale. Ho molta fiducia in questa società che è arrivata da poco e ha lavorato molto bene”

Foto: Twitter Candela