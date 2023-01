Candela risponde a Mourinho: “Solo amore per la Roma, parlo con grande rispetto”

Un José Mourinho senza filtri si è espresso così: “Un mio giocatore che dà il massimo ha sempre il mio affetto. L’unica cosa che mi è dispiaciuto è stato sentire qualche fischio a Zaniolo. Ma quando c’è una persona che prende uno stipendio dalla Roma e dopo davanti ai microfoni fa critica a un giocatore, apre la porta e le persone ascoltano gente che ha una storia nella Roma”.

Parole molto dure rivolte specificamente a Vincent Candela, ex calciatore della Roma che si era lasciato andare a qualche appunto sul rendimento di Zaniolo. L’ex giallorosso però ha replicato con un post su Instagram, spiegando la sua posizione: “Buona sera a tutti. Questo post mi ha sorpreso, non credo e non penso che la gente abbia fischiato Nicolò per le mie dichiarazioni. Mi dispiacerebbe tanto perché chi mi conosce sa… Quando dico la mia sulla Roma lo faccio sempre con grande rispetto e amore per questa società, squadra, allenatore vincente e per il popolo Romanista. Non volevo fare polemica, non mi appartiene. Un abbraccio a tutti e sempre forza Roma”.

Foto: profilo Twitter Roma