Cancelo: “Spero che il City vinca la Premier. Futuro? Chissà, potrei anche tornare”

Joao Cancelo, esterno del Bayern Monaco, ha parlaro a “O Jogo”, soffermandosi sull’addio al City, ma non ha del tutto chiuso le porte per un ritorno, visto che è in prestito con diritto di riscatto.

Queste le sue parole: “A Manchester ho creato una seconda famiglia, Bernardo Silva è diventato uno dei miei migliori amici ed è la persona che più mi manca. Era il mio psicologo, quando qualcosa non andava bene parlavo con lui. E anche con Ruben Dias. In Inghilterra tifo per loro, spero che vincano e di poter festeggiare a fine stagione sia il titolo della Premier League che la Bundesliga, il City ha un gruppo fantastico, il migliore in cui abbia mai lavorato. Tutto nella vita ha una fine, ma potrei anche tornare, non si sa mai”.

Foto: sito Bayern