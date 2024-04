Cancelo si sfoga: “Hanno augurato la morte alla mia famiglia. Il mondo è crudele”

L’esterno del Barcellona Joao Cancelo è stato uno dei giocatori più criticati dai tifosi blaugrana dopo l’eliminazione della squadra di Xavi dalla Champions League, per mano del PSG. Il giocatore portoghese, ai microfoni di ESPN si è sfogato, dichiarando aver ricevuto, insieme ai suoi familiari delle minacce di morte sui social. Queste le sue parole:

“Mi hanno detto tutto. Ci sono commenti su Instagram che augurano la morte a mia figlia non ancora nata. Oggi il mondo è crudele e dobbiamo saper convivere con questo. Che mi critichino come giocatore, come ha fatto Ferdinand, va bene, ma non devono toccare la mia famiglia. Parlino di me come giocatore, non come persona”.

Foto: Facebook Barcellona