Cancelo si presenta: “Il Bayern vive per vincere, è un enorme motivazione. Darò il massimo”

João Cancelo è un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Dopo l’ufficialità, il difensore portoghese ha rilasciato le sue prime parole ai microfoni ufficiali del club bavarese: “Il Bayern è un grande club, uno dei migliori al mondo, ed è un’enorme motivazione per me giocare insieme a questi giocatori straordinari. So che questa squadra vive per i titoli e vince ogni anno. Ho fame di vittorie, darò il massimo”.

Foto: Foto: sito ufficiale Bayern Monaco