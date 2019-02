Cancelo sbotta sui social: “Fantacalcio? Non me ne frega un c…o!”

Joao Cancelo a muso duro sui social contro un fantallenatore. Un appassionato di fantacalcio ha infatti deciso di scrivere privatamente su Instagram al laterale della Juve criticandolo per i mancati bonus nelle ultime partite di campionato: “Cioè, per fare un assist o addirittura un gol dobbiamo aspettare due anni? Al fantacalcio ho puntato tutto su di te in difesa, ma per adesso una delusione. Ma poi questi gialli inutili che prendi, boh…”. La risposta di Cancelo è stata durissima: “Vaff***, a me del fantacalcio o fantamerda non me ne frega un ca***… l’importante è vincere. Non mi mandare più messaggi!”, ha sbottato il portoghese.