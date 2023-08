Cancelo pronto a partire per la Spagna. Ma il Barcellona lo blocca in aeroporto e gli chiede di aspettare

Il Barcellona non ha ancora i fondi necessari per completare l’operazione Joao Cancelo e così il terzino portoghese resta ancora in attesa, in quel di Lisbona, che si evolva la situazione. Secondo quanti riporta The Athletic, il giocatore è stato bloccato in aeroporto dal Barcellona mentre era già pronto a partire da Lisbona. Cancelo stava per raggiungere la Catalogna, poi una telefonata del club blaugrana l’ha fermato. Si attende dunque qualche uscita, ma l’operazione non dovrebbe essere a rischio: l’accordo col Manchester City c’è.

Foto: twitter Manchester City