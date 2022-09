Cancelo: “Non importa il ruolo in campo, ciò che conta è come giochi”

Durante l’intervista per Eleven Sports, Joao Cancelo, ha parlato del suo ruolo all’interno dello scacchiere di Pep Guardiola: “Cerco di adattarmi il più possibile alla posizione proposta dall’allenatore: terzino destro, sinistra o centrocampista è uguale. Non importa il ruolo in campo, ciò che conta davvero è come giochi”.

Foto: Manchester City sito