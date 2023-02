Cancelo: “Non ho litigato con Guardiola. Al City non mi sentivo più importante”

Nel post partita di Psg-Bayern Monaco, match vinto per 0-1 dai bavaresi, Joao Cancelo è tornato a parlare del suo addio a gennaio al Manchester City ai microfoni di Futbol Por Minuto: “La gente che dice che ho litigato con Guardiola, ma è una bugia. Non mi sentivo importante per la squadra nelle ultime partite, ho parlato con il mister ed era d’accordo ed abbiamo deciso io, lui ed il club che andar via era la miglior opzione per me. Mi piacciono le nuove opportunità, non ho niente contro il Manchester City perché penso che mi ha dato il modo di arrivare al livello che volevo ed a cui sono oggi. Sono molto grato a Pep ed al club, non dimenticherò mai il Manchester City e poi nel calcio non si sa mai, magari torno a fine anno. Offerta dal Real Madrid? No, la verità è che non c’è stata”.

Foto: sito ufficiale Bayern Monaco