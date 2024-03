Cancelo: “Napoli? All’andata siamo stati superiori, loro hanno combinato poco, ma ora partiamo alla pari”

Joao Cancelo, difensore del Barcellona, ha concesso un’ intervista a La Gazzetta dello Sport in vista della sfida di domani contro il Napoli, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Le sue dichiarazioni: “Il calcio è uno sport strano. Anche il loro è un anno difficile. Vincono lo scudetto giocando in maniera spettacolare, devono cambiare allenatore, scelgono, e non va bene. Cambiano, e non va bene, così cambiano ancora. Succede. Ci provi, in buona fede, e non funziona. E al Napoli la pressione della vittoria è uguale alla nostra del Barcellona.”

E ora? Come lo vede il Napoli?

“Premessa: a me il Napoli è sempre piaciuto tanto, per Maradona, e perché è una squadra di ‘barrio’, popolare e con radici profonde nella città. Quando sono arrivato in Italia c’era Sarri e giocavano un gran calcio, un aspetto che hanno sempre curato. All’andata li abbiamo lasciati vivi, abbiamo fatto un gran primo tempo e dovevamo segnare di più. Siamo stati superiori, loro hanno combinato poco, ma ora partiamo alla pari.”

Foto: Twitter Barcellona