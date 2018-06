Cancelo e la Juve, la quiete prima dell’annuncio

Joao Cancelo e la Juve, stiamo per entrare nel rettilineo finale. Serve un po’ di pazienza, presto arriverà il momento di programmare le visite con successiva firma sul contratto. Come vi abbiamo raccontato, il Valencia era partito da una richiesta di 45 milioni di euro, poi era sceso a 40, fino a garantire un minimo sconto per arrivare fino a 37-38 milioni, senza contropartite tecniche – come previsto – con il pagamento dilazionato in almeno due tranche. Esattamente la soluzione che gradiva la Juve, che aveva tutte le carte in mano e aspettava che il Valencia accettasse le condizioni sopracitate per affondare il colpo. La Juve, intanto, tiene aperta la pista Darmian: con il Manchester United si può chiudere per 15 milioni più bonus, l’accordo con il terzino c’è, la situazione va tenuta sempre in considerazione. Ma prima tutto su Cancelo, la quiete prima dell’annuncio…

