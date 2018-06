Cancelo-Juve: nessuna sorpresa, domani il giorno dell’arrivo. Poi le visite

“Joao Cancelo e la Juve, la quiete prima dell’annuncio”. Titolavamo così tre gironi fa, spiegandovi che molto presto per il club bianconero sarebbe arrivato il momento di programmare le visite per il laterale portoghese, con successiva firma sul contratto. Vi abbiamo raccontato come il sì, totale e definitivo, di Cancelo avrebbe messo la Juve nelle condizioni di far cedere il Valencia, con i bianconeri pronti a formalizzazione l’operazione. Così è stato: domani il laterale ex Inter arriverà a Torino per le visite mediche di rito e per apporre il nero su bianco. Dopo Emre Can, la Juve si appresta ad accogliere Cancelo.

Foto: sito ufficiale Inter