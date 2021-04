Cancelo: “Io al City grazie a Guardiola. Tatticamente è incredibile”

L’ex terzino di Inter e Juventus Joao Cancelo ha parlato ai microfoni della Tv ufficiale del Manchester City elogiando il suo allenatore Pep Guardiola: “Mi piace il modo in cui Pep vede il calcio e il modo in cui gioca la nostra squadra. Il nostro manager è tatticamente incredibile. Fa le cose in modo meticoloso e questo ci aiuta enormemente. Sono al City anche grazie a lui. Tutto il merito alla nostra squadra, allo staff, a tutti quelli che ricevono i video che abbiamo guardato, ai cuochi che preparano i nostri pasti e tutti hanno avuto un contributo alla nostra buona forma. Siamo un gruppo molto unito di giocatori dedicati e pronti ad aiutarsi a vicenda e abbiamo quello che serve per vincere titoli importanti”.

Foto: Twitter ufficiale Manchester City