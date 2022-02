Cancelo: “Il City merita di vincere la Champions. Juve? È stata colpa mia”

Domani sera iniziano gli ottavi di finale di Champions League. Il Manchester City sarà impegnato a Lisbona in casa dello Sporting ed alla vigilia della sfida ha parlato in conferenza stampa il portoghese Joao Cancelo: “Siamo una squadra molto forte. I giocatori che abbiamo sanno come affrontare la pressione per arrivare alla finale di Champions League, ma giochiamo contro le migliori squadre d’Europa. Dobbiamo accettare la pressione. Questo club merita di vincere la Champions League. È ciò per cui lavora. Ed è ciò che stiamo cercando di fare in questa stagione. Da quando sono qui, i miei compagni di squadra hanno vinto tutte le coppe (nazionali), ma non ancora la Champions League. Noi non siamo obbligati a vincere la Champions, ma ogni anno ci mettiamo dentro la voglia di vincerla. È una competizione molto difficile”.

Un passaggio anche sulla sua evoluzione, dalla Spagna fino alla Juve: “In bianconero avevo un modo diverso di giocare, volevo solo divertirmi, godermi il calcio. Era una mia responsabilità più che dell’allenatore, è stata colpa mia. Poi ho scoperto una grande voglia di vincere, nella vita e nel calcio. Sono felice, ho fatto tanto per diventare il giocatore che sono oggi. L’Italia è stata molto importante per la mia carriera, Inter e Juve sono due grandi club, ma Pep è stato fondamentale tatticamente. Tecnicamente sono sempre stato bravo, tatticamente sono migliorato molto in Italia. È stato un periodo di apprendimento, mi piaceva vivere a Torino e Milano”.

FOTO: Twitter Manchester City