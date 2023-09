Cancelo: “Ho sempre tifato Barcellona sin da piccolo, non è una frase di circostanza. Xavi mi dà maggiore libertà”

Joao Cancelo, nuovo esterno del Barcellona, ha parlato a Sport del suo arrivo in Catalogna.

Queste le sue parole: “Farò di tutto per dimostrare il mio valore, cercherò di giocare il mio calcio e mostrare le mie qualità, ma sempre con l’aiuto della squadra. Abbiamo molta qualità in rosa, spero che sia una grande stagione. La nostra è una squadra molto giovane, conoscevo già alcuni ragazzi come Ferran o Gündogan. Mi hanno accolto tutti molto bene, sono spettacolari. Possiamo ottenere grandi cose solo formando un grande gruppo”.

Su Xavi: “L’allenatore mi dà un po’ di libertà e questo mi piace. Mi sento a mio agio giocando dentro il campo ma anche da esterno. Mi adatterò a tutto quello che mi chiederà. Voglio mostrare ai tifosi e alle persone che credono in me quanto sia stato difficile arrivare al Barça. Voglio realizzare grandi cose con questo club perché è sempre stato il mio sogno, tutti i miei amici lo sanno. Tutti i miei idoli hanno giocato nel Barça”.

Obiettivo Champions League. “È vero che negli ultimi anni il Barça non ha fatto bene in Europa , ma è un club molto grande. Cercheremo di riportare il Barça al livello che ha sempre mostrato in Champions League. In questo momento ci sono squadre più favorite ma siamo un’ottima squadra e possiamo fare grandi cose”.

Foto: facebook Barcellona