Cancelo: “Ho detto subito sì al Bayern Monaco, il club si distingue in Europa. Possiamo battere tutti”

Il laterale portoghese Joao Cancelo del Bayern Monaco ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiale del club bavarese in cui ha raccontato la sua scelta di lasciare il Manchester City per giocare in Germania: “Il mio inizio al Bayern è stato positivo. I giocatori hanno sempre bisogno di tempo per ambientarsi. Quindi, ho cercato di inserirmi nella squadra il prima possibile e di conoscere i miei nuovi compagni di squadra e il sistema. Finora è andato tutto molto bene con la squadra e a livello personale. Ci pochi club che si distinguono e il Bayern è ovviamente uno di questi. Squadre come il Bayern, Manchester City e Real Madrid sono sempre difficili da battere e sono le favorite per vincere la Champions League ogni stagione. È un onore per me essere qui. Possiamo affrontare chiunque. Possiamo battere qualsiasi squadra. Quando ho avuto l’opportunità di unirmi a questo grande club, ho detto subito di sì. Sono stato in Spagna, Italia e Inghilterra e ora volevo vivere il calcio anche in Germania. Tutti qui sono focalizzati sul successo. Qui lavori molto duramente in ogni singola sessione di allenamento, mi piace molto questa mentalità. Sono felice di essere qui e di giocare in questa grande squadra”.

Foto: sito ufficiale Bayern Monaco