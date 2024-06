Cancelo: “Germania e Spagna sono le favorite. Ma noi dobbiamo partite con il piede giusto”

Intervenuto in conferenza stampa, il difensore della Nazionale portoghese, Joao Cancelo, ha così parlato in vista dell’esordio contro la Repubblica Ceca: “L’atmosfera è fantastica, una delle migliori in cui abbia mai vissuto. È un gruppo spettacolare, dove riusciamo a condividere i veterani con i giovani. Tutti si rispettano, ho degli amici qui che porterò con me per tutta la vita. Sogno sempre di giocare per il Portogallo in un Europeo. È stato ingiusto nel 2020, ho fatto una grande stagione e sento che avrei dovuto essere lì. Ma ora potrebbe essere il momento giusto per me, per farmi valere”.

Poi ha proseguito: “Germania e Spagna sono le favorite per vincere questa competizione poi ce ne sono altre tre o quattro. Vogliamo dare un’ottima risposta, partire con il piede giusto. Abbiamo la squadra per farlo. Sento una grande positività nel gruppo. Martínez mi ha fatto sentire a mio agio a livello sportivo e personale fin dal primo momento. È molto vicino ai giocatori, ha buone idee, gli piace attaccare, predilige il calcio offensivo”.

Foto: Instagram Cancelo