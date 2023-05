Cancelo doppio campione, vince sia Premier League che Bundesliga

Vincere un campionato è già un’impresa, Joao Cancelo da ieri è entrato nel ristrettissimo club di giocatori capaci di vincere due campionati nella stessa stagione. L’esterno portoghese ha giocato la prima parte di stagione con la maglia del Manchester City per poi passare al Bayern Monaco nella sessione di gennaio di calciomercato. Il Manchester City ha completato la rimonta sull’Arsenal anche senza l’aiuto dell’ex Juventus che si è dimostrato un innesto importante per la conquista della Bundesliga all’ultima giornata con il Bayern. Doppio trofeo quindi per Cancelo, che festeggerà fisicamente soltanto quello ottenuto con i tedeschi ma farà anche parte della rosa del City campione d’Inghilterra.

Foto: sito ufficiale Bayern Monaco