Cancelo conferma: “Ho appena saputo di Nagelsmann. Lo ringrazio. Tuchel? Mi ha tolto una Champions. Speriamo di vincerla al Bayern”

Joao Cancelo, esterno del Portogallo e del Bayern Monaco, ha commentato a Sky la vittoria della sua Nazionale ma soprattutto ha confermato l’esonero di Nagelsmann al Bayern e l’arrivo di Tuchel.

Queste le sue parole: “Esonero di Nagelsmann? L’ho appena scoperto. So che non lo troverò al mio ritorno ma lo ringrazio. Tuchel? Mi ha fatto perdere una Champions, spero che quest’anno me la faccia vincere con il Bayern”.

Foto: twitter Bayern