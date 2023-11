Cancelo: “Con il Porto sarà come una finale. Yamal? Talento straordinario”

Joao Cancelo, esterno del Barcellona, ha parlato in conferenza prima della gara con il Porto.

Queste le sue parole: “Ci avviciniamo a questa gara come ad una finale, sappiamo quanto sia importante per la squadra e per il club. Ci aspetta un mese con partita molto importanti, quella di domani è una finale e dobbiamo vincere”.

Le critiche? “Le critiche della stampa non mi toccano personalmente perché sono già un veterano, ma abbiamo giocatori molto giovani. Dobbiamo saper gestire la pressione perché solo così faremo grandi cose”.

Cosa ti aspetti dalla gara con il Porto “Il Porto nella prima partita ci ha messo in difficoltà per il modo in cui ha giocato. Conosciamo il mister, ama giocare intensamente e cercheremo di sfruttare i suoi punti deboli. Sarà sicuramente una partita difficile”.

Preferisci giocare a destra o a sinistra? “Mi trovo bene sia a destra che a sinistra. Voglio giocare sempre per aiutare i miei compagni. Amo stare qui e adoro questa squadra fin da quando ero piccolo per tutti i miei idoli che hanno giocato qui. Voglio dare il massimo e contribuire a raggiungere la vittoria”.

Su Xavi: “Tutti gli allenatori hanno modi diversi di interpretare la partita. Sono molto grato a Guardiola perché mi ha reso un giocatore migliore e sono molto grato a Xavi perché le cose mi stanno andando bene e mi sto divertendo molto. Al Barça ho una motivazione in più perché è il club in cui ho sempre voluto giocare: vorrei vincere dei titoli con questa maglia”.

Yamal? “Lamine è un giocatore incredibile, ha un talento spettacolare per la sua età. Vista l’esperienza che ho fatto cerco di parlargli per aiutarlo nella sua crescita”.

Foto: Instagram Cancelo