Cancelo: “Bravo non tocca Ilicic, non si può dare il cartellino rosso”

Joao Cancelo, laterale del Manchester City, è intervenuto così ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro l’Atalanta: “Walker in porta? Ha avuto un grande approccio e da qui si vede l’unità della squadra. E’ stato un momento difficile. Prima la sostituzione di Ederson e poi il rosso a Claudio Bravo, è stato bravo Walker. L’espulsione? Con il VAR è impossibile che succeda questo. Era da solo di fronte al portiere, ma non lo tocca neanche. Come si può dare il rosso? E’ un punto meritato, siamo in testa al girone, mancano due partite e speriamo di vincere”.

Foto: Twitter ufficiale Manchester City