Cancelo-Barcellona: il difensore vuole rimanere in blaugrana dopo la fine del prestito

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, Joao Cancelo avrebbe manifestato la volontà di rimanere al Barcellona anche dopo la fine del prestito. Il terzino portoghese si trova molto bene in Spagna e avrebbe tutta l’intenzione di proseguire la propria avventura con il Barça. L’ostacolo principale è rappresentato dal Manchester City, club da cui Cancelo è in prestito. I Citizens, infatti, non appaiono intenzionati a fare sconti e sarebbero disposti a negoziare solo un trasferimento che potrebbe superare i 30 milioni di euro.

Foto: Facebook Barcellona