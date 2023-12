Cancellieri risponde a Malinovskyi: parità tra Genoa ed Empoli (1-1)

Termina 1-1 a Marassi tra Genoa ed Empoli. Dopo aver sfiorato il vantaggio con Retegui e la traversa colpita da Messias, il Grifone passa in vantaggio al 37′ con Malinovskyi: Badelj lavora bene un pallone sulla trequarti e scarica per l’ex Atalanta che con poco spazio di manovra e tanti uomini davanti lascia partire un sinistro micidiale che non lascia scampo a Berisha. L’Empoli pareggia i conti al 67′ della sfida di Marassi. Un’azione confezionata da tutti nuovi entrati, con Grassi che apre per Kovalenko che da destra mette in mezzo un pallone perfetto per la testa di Cancellieri. La partita termina 1-1: Genoa ed Empoli si dividono la posta in palio.

Foto: Instagram Empoli