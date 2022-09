Cancellieri: “Non avrei immaginato tanto spazio nella Lazio. Io come Mertens? Prima devo migliorare”

Nel match program di Lazio-Verona, pubblicato sul sito ufficiale del club biancoceleste, c’è un’intervista a Matteo Cancellieri. Il giovane attaccante, che domani ritroverà la su ex squadra, è stato chiamato a fare il nome di uno, tra i giocatori allenati da Sarri, che prende a riferimento: “Alcune persone mi hanno fatto il nome di Mertens, per il suo cambio di ruolo. Per ispirarmi a qualcuno però devo prima migliorare tanto e poi cercare un modello di riferimento. Alternarmi tra esterno e attaccante centrale mi dà tanti stimoli perché imparare un nuovo ruolo può aiutarmi a trovare ancora più spazio in campo. Se mi aspettavo subito tutto questo spazio in campo? Sinceramente no. Pensavo ci volesse più tempo, ma speravo anche che il mio momento arrivasse subito, per dimostrare le mie qualità in campo. Sono contento di quello che sto ottenendo, spero di giocare sempre più minuti e partite. Lavoro ogni giorno per questo”.