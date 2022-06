Il secondo acquisto della Lazio è arrivato in Paideia, la clinica dove sosterrà le visite mediche. Matteo Cancellieri dopo le visite si sposterà in sede per firmare il contratto che lo legherà al club di Lotito per i prossimi anni. Il talento azzurro doveva arrivare nella prima mattinata, ma le sue visite sono slittate di qualche ora. Si attende ora l’annuncio ufficiale.