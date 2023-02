Campos: “Stiamo trattando il rinnovo con Messi”

Intervistato da Téléfoot, il Direttore Sportivo Luis Campos del PSG ha confermato che esiste una trattativa per rinnovare il contratto di Lionel Messi. Il trentacinquenne fuoriclasse di Rosario è legato, attualmente, da un contratto fino al 30 giugno 2023: “Al momento stiamo discutendo con Messi per il suo prolungamento. Vorrei tenerlo in questo progetto, non posso nasconderlo. Stiamo discutendo in questo momento per raggiungere questo obiettivo e continuare ad averlo con noi”.

Foto: Facebook ufficiale Messi