Campos (PSG) su Skriniar: “E’ uno dei migliori centrali al mondo. Deve solo ritrovare la sua condizione”

Estate turbolenta per Milan Skriniar, che era stato messo alla porta dal Paris Saint-Germain come altri giocatori che poi hanno lasciato la capitale francese, ma alla fine il difensore ex Inter è rimasto alla corte di Luis Enrique ed è pronto a giocarsi le sue carte nella stagione appena cominciata.

Della situazione dell’ex difensore di Inter e Sampdoria ha parlato il responsabile del mercato del PSG, Luis Campos: “La situazione di Škriniar era diversa rispetto a quella di Manuel Ugarte. C’è stato un cambiamento nel progetto la scorsa stagione, un nuovo modo di giocare: Škriniar rimane uno dei migliori difensori centrali del calcio europeo. L’ultimo anno è stato difficile, con due infortuni che gli hanno impedito di raggiungere il livello atteso. Contiamo tutti su Škriniar e tutti ci aspettiamo che giochi di nuovo al suo livello. E quello che ci aspettiamo e pretendiamo, vogliamo che dia un forte contributo alla stagione 2024-2025 del PSG“.

