Campione con il Flamengo e capocannoniere: Gabigol vince il Pallone d’Oro sudamericano

In Italia non è riuscito (ancora) ad affermarsi, ma in Brasile sembra non avere rivali. Gabigol, attaccante del Flamengo ma di proprietà dell’Inter, si è aggiudicato il Pallone d’Oro sudamericano al termine di un 2019 da incorniciare. Il premio, consegnato da El Paìs e giunto alla sua 34^ edizione, lo ha vistro trionfare con 168 preferenze su 372. Dietro di lui, staccati di molto, i compagni di squadra Bruno Henrique e De Arrascaeta. Capocannoniere della Libertadores (9 gol) e del Brasileirao (25 reti) con un bottino stagionale di 43 centri, Gabigol ha conquistato il 45% dei voti totali succedendo all’argentino Gonzalo Martinez, vincitore del premio nel 2018.

Foto: Twitter del giocatore