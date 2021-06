Successo all’ultimo minuto dei supplementari per l’Empoli Primavera, che ha battuto l’Inter 3-2 dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio e i novanta minuti regolamentari sul 2-2. Grazie a questa vittoria i toscani hanno guadagnato l’accesso alla finale scudetto, in programma per mercoledì 30 giugno alle ore 18.30.