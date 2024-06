Campionati nazionali 2024/2025: le date

Tramite un comunicato sul proprio sito la Figc ha reso note le date di inizio e fine dei prossimi campionati nazionali: dalla Serie A maschile al calcio a 5 femminile. Di seguito la nota:

“Il Consiglio ha approvato le date di inizio e fine dell’attività agonistica per la prossima stagione così come di seguito riportate:

Serie A EniLive: inizio 18 agosto 2024 – fine 25 maggio 2025;

Serie BKT: inizio 17 agosto 2024 – fine 9 maggio 2025;

Serie C Now: inizio 25 agosto 2024 – fine 27 aprile 2025;

Serie A Femminile Professionistica: inizio 31 agosto 2024 – fine 18 maggio 2025;

Serie B Femminile: inizio 31 agosto 2024 – fine 18 maggio 2025;

Serie D: inizio 8 settembre 2024 – fine 4 maggio 2025;

Serie C Femminile: inizio 8 settembre 2024 – fine 1° giugno 2025;

Serie A Calcio a 5: inizio 19 ottobre 2024 – fine 21 giugno 2025;

Serie A Calcio a 5 Femminile: inizio 29 settembre 2024 – fine 15 giugno 2025.”7

Foto: sito Figc