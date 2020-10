Campania, De Luca annuncia il lockdown. Che succede ora?

Un nuovo lockdown in Campania. Lo ha annunciato il governatore Vincenzo De Luca. Una decisione che ha preso visto l’enorme aumento dei casi in regione.

Nel corso della consueta conferenza stampa, il governatore ha affermato che la misura restrittiva avrà la durata di un mese probabilmente, per permettere il contenimento del virus.

Il governatore ha addirittura chiesto al governo Nazionale di pensare al lockdown. “Procederemo nella direzione della chiusura di tutto, per i dati dei contagi che abbiamo non basta l’ordinanza che entra in vigore oggi. Dobbiamo chiudere tutto e dobbiamo decidere oggi, non domani. Siamo ad un passo dalla tragedia”.

Cosa accadrà ora? Si fermerà anche il calcio? Se i campionati dovessero continuare, cosa accadrà alle squadre campane? Si fermerà il campionato? Domande a cui avremo risposte a breve.

Foto: Facebook