Camoranesi: “Di Maria buona soluzione per la Juve, ha qualità”

L’ex giocatore della Juventus Mauro German Camoranesi ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport trattando vari temi.

Queste le sue parole: “Allenare in Italia? Certo, ma ancora nessuno si è fatto vivo. Più che il campionato però sono interessato al progetto, vorrei un club dove poter lavorare bene. Il compito principale di un allenatore è valorizzare i giocatori che hai a disposizione. La Nazionale? In azzurro vedo tanti ragazzi che messi in un contesto di ordine possono raggiungere grandi obiettivi, come è successo appunto all’Europeo. A livello individuale vedo pochi giocatori di talento. Basta pensare che la squadra che ha vinto il campionato in Italia, il Milan, non ha superato il girone di qualificazione in Champions e con 30 punti raggiungi la salvezza in Serie A. L’Italia resta competitiva e l’esclusione dal Mondiale è un fatto episodico, legato a una sola partita. A livello collettivo funzioniamo, a livello individuale non sempre il confronto regge: ho visto la partita con l’Argentina e i valori erano decisamente differenti”.

Camoranesi si è poi soffermato sugli obiettivi della Juventus, parlando dei possibili arrivi di Kostic e di Di Maria. Queste le sue parole in merito: “Non mi piace parlare di giocatori che non hanno ancora firmato, però posso dire che per il tipo di gioco che propone la Juventus oggi, che ripiega e recuperare palla per poi ripartire, puntando molto sul contropiede, uno come lui, che parte da centrocampo e che ha ancora una velocità adeguata per il nostro campionato, può essere una buona soluzione. Di Maria ha qualità. Segna e sa anche far segnare. A parte Cuadrado, in questo momento la Juve non ha altri giocatori con queste caratteristiche. Juan è l’esterno più forte del nostro campionato. Gli invidio la velocità, ha fantasia e tiro e sa fare cross. Un esterno deve saper sorprendere l’avversario e lui ci riesce benissimo”.

Foto: Sito Ufficiale PSG