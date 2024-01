Camera ardente di Gigi Riva allo stadio a Cagliari. La squadra omaggia la sua leggenda

È stata allestita allo stadio di Cagliari, l’Unipol Domus, la camera ardente per l’ultimo saluto alla leggenda Gigi Riva. Domani pomeriggio, invece, i funerali nella basilica di Bonaria a Cagliari. Il Cagliari è arrivato al gran completo per salutare il suo fuoriclasse. Il capitano Pavoletti in testa, con in mano una corona di fiori: al suo seguito, tutta la squadra. Con loro, anche l’allenatore Claudio Ranieri, il presidente Tommaso Giulini.

Intanto il club sardo su Instagram ha postato uan foto con una maglietta e i fiori e la scritta: “Un Rombo di Tono che fa tremare il cielo”.

