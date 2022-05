In occasione della vigilia della finale di Europa League fra Eintracht e Rangers, ha parlato Esteban Cambiasso che è l’Uefa Ambassador della finale di Siviglia, esprimendo il suo parere sulla lotta scudetto che vede protagoniste Milan e Inter: “Chi vince lo Scudetto? Spero l’Inter, ma non è facile. Come fare il pronostico per la sfida di domani”

Foto: Twitter Cambiasso