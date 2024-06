Cambiasso sul Mondiale per Club: “I riflettori saranno puntati anche su altri continenti”

Dopo Javier Zanetti, anche un suo ex compagno di squadra si esprime riguardo il Mondiale per Club. L’ex centrocampista dell’Inter, tra i protagonisti del Triplete nerazzurro, ha parlato ai microfoni della Fifa: “I riflettori non sono puntati solo su sudamericane ed europee ma anche sugli altri continenti perché avranno la possibilità di confrontarsi con le migliori squadre. Alla fine il calcio è questo: sognare di giocare sul palco più grande e poi vedere fin dove si può arrivare”.

Foto: instagram Cambiasso