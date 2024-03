Cambiasso: “Per l’Inter è un momento bellissimo. Ai tifosi chiedo soprattutto di ringraziare i ragazzi di oggi per quello che stanno facendo”

Esteban Cambiasso, ex centrocampista dell’Inter e oggi allenatore, ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del club nerazzurro in seguito alla partita giocata ieri con le Legends nerazzurre a Batumi e vinta contro una selezione di ex giocatori georgiani. Le sue parole: “È la felicità a darmi tanta energia, siamo stati contenti di esserci ritrovati insieme. In più continuiamo a divertici giocando a calcio, poi siamo persone che prendono le partite seriamente, non riusciamo a scherzare. Per fortuna abbiamo fatto bene e nessuno si è fatto male. La gente si è divertita, infatti ci ha ringraziato con un applauso.”

Vuoi mandare un messaggio ai tifosi?

“I tifosi lo sappiamo come sono, lo viviamo in città e allo stadio. È un momento bellissimo, ai tifosi chiedo soprattutto di ringraziare i ragazzi di oggi per quello che stanno facendo. Noi siamo storia, noi abbiamo dato il nostro. L’Inter di oggi merita i complimenti e l’appoggio per il percorso.”

Foto: sito Inter