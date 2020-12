Cambiasso: “Conosco il Real Madrid. Impossibile il ‘biscotto’ con il Borussia”

Sarà la settimana del “biscotto”. Effettivamente, da qui a mercoledì prossimo, in casa Inter questa parola sarà molto sentita. Ovviamente si parla di Real Madrid-Borussia Mönchengladbach che in caso di pareggio, eliminerebbero l’Inter dalla Champions League.

A commentare questa ipotesi, un doppio ex di Inter e Real Madrid, Esteban Cambiasso.

Queste le sue parole in studio ieri sera a Sky Sport: “Biscotto? Impossibile! Se hai giocato a Madrid lo sai. Fabio Capello lo sa meglio di me. Il Real Madrid non può accettare di passare come secondo del girone quindi giocherà per vincere, anche perchè dovesse vincere lo Shachtar a San Siro, rischierebbe di uscire. Poi alla fine se mancano 5’ al 90′ le partite hanno un’altra vita e magari ci si può accontentare. Ma la gara sarà vera. Il Real Madrid gioca per vincere, poi potrà anche pareggiare o perdere. Sono curioso di andare indietro nel tempo e capire cosa ha detto Zidane ai suoi ragazzi prima di questa partita perché prima delle altre due aveva detto che sarebbero state due finali e il Real Madrid ha vinto. Per loro la prossima partita sarà come una finale”.

Foto: Deportear