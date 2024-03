Cambiaso: “Spero di andare all’Europeo. Spalletti mi ha colpito molto”

Durante l’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, Andrea Cambiaso, ha così parlato della possibilità di andare all’Europeo: “Quando sono andato, la scorsa volta, il mister mi ha colpito molto, proprio per la cura tecnica e ambientale che si capisce mette nel suo lavoro. Io spero molto di andare all’Europeo, ma dipende solo da me, dalla qualità di quello che saprò fare in bianconero”.

Foto: Instagram Cambiaso