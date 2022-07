Cambiaso: “Sono un esterno a cui piace più attaccare. I miei idoli? Cancelo e Dybala”

Andrea Cambiaso, esterno del Bologna, si è presentato al club felsineo, dove arriva in prestito dalla Juventus.

Queste le sue parole: “Sono stato molto felice del trasferimento alla Juve. L’operazione è stata semplice con il Bologna, c’era interessamento già da prima, Bologna è una grande piazza e voglio affermarmi anche qui”.

Chi sono i tuoi idoli?

“Da piccolo facevo più la mezz’ala o il trequartista.. ricordo con grande ammirazione i gol di Dybala al Palermo. Poi nel corso della mia carriera sono passato a giocare terzino e a Cancelo mi ispiro molto, poiché riesce a giocare su entrambe le fasce e ha grandissima qualità”.

Meglio a destra o a sinistra?

“Sono mancino, ma ho giocato tantissimo su entrambe le fasce, ultimamente più a sinistra”.

Hai l’obiettivo del gol?

“Mi piace più attaccare che difendere ma in Italia la difesa è fondamentale, so anche che i miei gol possono essere fondamentali nell’aiuto della squadra”.

Hai parlato con Sinisa? Come ti sembra il gruppo?

“Ancora personalmente non ci ho parlato, ma collettivamente l’ho visto e spero di conoscerlo presto. il gruppo è un gruppo sano. Penso di poter migliorare tanto qui anche grazie ai tanti giocatori esperti, nel gruppo c’è un mix giusto”.

Com’è stata l’annata con il Genoa? L’estate diviso tra tanti top club che ti volevano?

“A Genoa difficile dire cosa non sia andato, anche 3 allenatori in un anno ci fa capire che qualcosa on è andato. Da tifoso del Genoa è stata un’annata complicata. L’estate l’ho vissuta tranquillamente, sono contento di essere qua ora”.

Hai parlato con Allegri?

“L’idea del mister e la società era quella di mandarmi in prestito, quindi è stata una chiacchierata veloce”.

Foto: sito Bologna