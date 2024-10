Cambiaso: “Se non mi fossi rotto il ginocchio non sarei qui”

“Come ho fatto ad arrivare qui è una bella domanda, non me lo so spiegare neanche io”. Cosi ha esordito Andrea Cambiaso nell’intervista rilasciata a Vivo Azzurro.

Dalle serie minori fino ai grandi palcoscenici: “Ho sempre pensato che se non mi fossi rotto il ginocchio probabilmente non sarei qui, nel senso che il ginocchio è stata una mazzata perché chiaramente ero nella fase più importante della mia carriera, in quel momento stavo facendo molto bene ad Alessandria. Si parlava già a gennaio di interessamenti di qualche club di Serie D, sarebbe stato molto importante per me continuare quella stagione e fare bene ma purtroppo è arrivata la rottura del crociato e poi anche il Covid, una doppia mazzata”

Sulla crescita esponenziale, fino all’approdo in Nazionale: “La tenacia, la fame che ho avuto sin da piccolo. Ho sempre creduto in me stesso e così sono arrivato fino alla Nazionale, era il giorno prima di Juventus-Cagliari e il team manager mi ha dato la notizia. Quasi non ci credevo. Ho chiamato subito i miei genitori e mio padre mi ha detto ‘vabbè, andrai lì a fare il porta borracce’. Era contentissimo, ma voleva che rimanessi con i piedi per terra. Questa è una cosa che ho imparato bene da lui”.

Foto: instagram cambiaso