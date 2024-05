Cambiaso per Vlahovic, la Juventus è avanti 1-0 sull’Atalanta all’intervallo

La Juventus chiude in vantaggio 1-0 sull’Atalanta la prima frazione di gioco all’Olimpico. La partita si sblocca dopo appena 4′ e passare in vantaggio sono gli uomini di Massimiliano Allegri: verticale di Cambiaso, Vlahovic scappa su Hien e batte Carnesecchi. E al 9′ arriva anche l’occasione per il raddoppio dei bianconeri, ma Gatti non è reattivo sulla sponda di McKennie. Con il passare dei minuti inizia a venire fuori anche l’Atalanta. Tenta di accendersi un paio di volte Lookman in solitaria ma senza creare grossi grattacapi alla retroguardia della Juve. La migliore occasione del primo tempo per la Dea capita sul mancino di De Ketelaere che manda alto sopra la traversa.

Foto: Instagram Juventus