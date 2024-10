Cambiaso: “Orgoglioso del primo gol in Nazionale. Non so 11 contro 11 come sarebbe finita”

Andrea Cambiaso, esterno della Juventus e della Nazionale ha parlato alla Rai dopo il pareggio contro il Belgio.

Queste le sue parole: “Ovviamente sono felice e orgoglioso per il primo gol in Nazionale. Abbiamo giocato 40 minuti alla grande, purtroppo l’episodio dell’espulsione ha cambiato le cose. C’è rammarico perchè avremmo meritato molto di più ma purtroppo è andata così. Ci portiamo a casa la prestazione. Non so 11 contro 11 come sarebbe finita”

Foto: twitter Azzurri