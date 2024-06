Cambiaso: “La Spagna è una delle grandi favorite. Dovremo combattere”

Andrea Cambiaso, difensore ex Genoa , esploso quest’anno alla Juventus è intervenuto ai canali ufficiali della Uefa parlando della partita vinta contro l’Albania e presentando la prossima contro la Spagna. Queste le sue parole:

“L’unico rammarico contro l’Albania è che avremmo dovuto chiuderla prima per quanto avevamo creato. È stata una reazione incredibile, non era facile anche considerando l’atmosfera dello stadio e il gol subito dopo pochi secondi. Era complicato e abbiamo dimostrato di essere una grandissima squadra. Nel primo tempo siamo stati molto ordinati, compatti sia nell’attaccare che nel difendere. Non abbiamo preso una ripartenza, eravamo messi molto bene in campo”. Poi prosegue presentando il match contro gli uomini di De La Fuente: “Sarà una partita bellissima perché sono due grandissime squadre, due nazionali storiche. La Spagna è una delle grandi favorite e noi dobbiamo difendere il titolo. Hanno giocatori fortissimi. Yamal è un ragazzino ed è già a un livello altissimo. Ma anche in mezzo Rodri, Pedri, insomma sono davvero una grandissima squadra in ogni reparto. Dovremo combattere, giocare da squadra e sono convinto che ce la giocheremo”.

Foto: instagram Cambiaso