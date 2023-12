Cambiaso: “La Juventus è il club più titolato d’Italia. Siamo una squadra affamata”

Ospite del canale Twitch della Juventus, l’esterno bianconero Andrea Cambiaso ha parlato così del momento positivo della squadra, proiettandosi anche al big match di venerdì all’Allianz Stadium contro il Napoli: “Vincere gare come quelle con il Monza all’ultimo secondo, è ancora più bello. Il gol vittoria segnato al Verona? Dalla mia prospettiva, il colpo di testa di Milik sembrava già dentro, poi sono arrivato io e l’ho buttata dentro”

Sui primi passi mossi nel mondo del calcio: “L’apporto che mi ha dato la famiglia è stato per certi versi inspiegabile. Mio padre mi ha sempre istruito con la mentalità di essere umili e di lavorare a testa bassa. È fondamentale avere alle spalle una famiglia sana, il comportamento delle persone che ti circondano ti influenza tanto”

Sulla sfida con il Napoli: “Sarà una gara tra due squadre forti. Il Napoli arriva da due sconfitte e sarà carico, ma noi siamo una squadra affamata”

Sul suo arrivo alla Juventus: “Ricordo benissimo quel giorno. Andai a casa dei miei agenti a Carrara, c’erano diversi movimenti intorno a me. Quando ho saputo della Juventus, non ho avuto dubbi. È il club più titolato d’Italia e questi tre mesi hanno confermato in pieno ciò che pensavo”

